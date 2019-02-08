Сестра певицы Юлии Проскуряковой впервые стала мамой

На своей странице в соцсети Юлия Проскурякова опубликовала пост, показав свою сестру Ольгу Шалагинову и ее супруга. В подписи к публикации артистка отметила, что 7 февраля в ее семье произошло пополнение, поскольку родственница родила ребенка. В своем профиле сестра супруги Игоря Николаева добавила, что у них с мужем появилась дочь. В адрес новоиспеченных родителей Проскурякова написала поздравления, а также подчеркнула, что постарается быть для своей племянницы хорошей тетей.В комментариях фолловеры начали активно поздравлять как Юлию Проскурякову, так и непосредственно ее сестру, желая малышке крепкого здоровья. Живет родственница отечественной исполнительницы в Екатеринбурге, не исключено, что знаменитость вскоре навестит свою племянницу.