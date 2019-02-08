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Учёные опровергли стереотипы о похмелье после употребления пива перед вином

Учёные определили, как сказывается на похмелье употребление пива перед вином или распитие их в обратном порядке. Эксперимент опроверг сложившийся во многих культурах стереотип.
Учёные опровергли стереотипы о похмелье после употребления пива перед вином

Британские и немецкие учёные провели двухэтапное исследование, чтобы узнать, вредно ли пить вино перед пивом. Соответствующие пословицы есть в трёх языках. Дабы проверить их достоверность, 90 добровольцев разделили на 3 группы, первая из которых потребляла 2 пинты пива, а затем 750 мл вина, вторая - столько же, но в обратном порядке, а третья останавливалась лишь на одном алкогольном напитке.

Спустя неделю эксперимент повторялся, однако группы менялись местами. В течение всего времени проведения опыта добровольцы определяли свою степень опьянения по 10-балльной шкале. Перед сном каждому дали холодной воды, а утром предложили заполнить анкету с различными похмельными симптомами: жаждой, головной болью, нарушением аппетита и сердцебиением, тошнотой, болью в животе и так далее.

Ознакомившись с результатами опроса, учёные пришли к выводу, что последовательность распития вина и пива совершенно никак не отражаются на похмелье. Предсказать его тяжесть отлично помогла оценка своего опьянения на протяжении вечера.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:08

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