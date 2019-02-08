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Сотрудники«АвтоВАЗа» выпустили Lada Granta для автошкол

Разработчики «АвтоВАЗа» собрали транспортное средство, которое специально предназначено для обучения вождения в автошколах. Модифицированная модель Lada Granta получила дублирующие педали тормоза и сцепления.
Сотрудники«АвтоВАЗа» выпустили Lada Granta для автошкол

Представители российской автомобилестроительной компании получили сертификат на изготовление специализированных машин, которые предназначены облегчить работу автошкол и частных инструкторов по вождению. Новинка получила необходимые характеристики и оснащение. С выходом обновленной модели, автоинструкторам больше не нежно переоборудовать обычную машину под учебную, а также тратить время на прохождение экспертизы технического соответствия, и вносить изменения в паспорт транспортного средства. Теперь Lada Granta выходя с завода сразу готова к работе. Она получила гарантию на три года и 100 тысяч километров пробега.

Необходимые дублирующие педали, которые расположены справа, соединены с основными не тросом, как в переделанных авто, а с помощью металлического вала. Разработчики уверяют, что данная конструкция надежна, и не нуждается в регулировке. Производитель предлагает еще и такие варианты автомобилей, как машина с четырехдиапазонной автоматической трансмиссией или пятиступенчатым «роботом», которые имеют только одну дублирующую педаль – тормоз.

В разной комплектации автомобиль Lada Granta вышел на потребительский рынок с ценником от 463 тысяч рублей до 625 тысяч рублей.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:00

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