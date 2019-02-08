Дочь Григория Лепса презентовала новый клип

О выходе нового клипа дочь Григория Лепса сообщила в своем Instagram, разместив ссылку на ролик в “шапке” профиля. Видео снято на композицию “Я худею”, героини перед зрителями предстают в образе принцесс. События в клипе Cosmos Girls разворачиваются в мрачном замке, имеются в нем сюжеты, относящиеся к известным во всем мире детским сказкам. Помимо Евы Лепс в составе коллектива выступают также Саша Гинер и Эден Голан. Молодые исполнительницы уже успели завоевать любовь публики, не собираясь останавливаться на достигнутом результате.Поклонники Cosmos Girls и дочери Григория Лепса в частности выразили свой восторг от новости о новой видеоработе, большинство фолловеров оставили положительные отзывы как в адрес песни, так и по отношению к клипу. Также юзеры пожелали группе творческих успехов.