"Энергомаш" собрал мощнейший в мире двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5"





По словам Дмитрия Рогозина, новейшая разработка в скором времени пройдет огневые испытания. Комплекс, которому нет равных аналогов по мощности во всем мире, был создан на базе двигателя РД-170. Последний ранее применяли в ракете "Энергия", разработках советских инженеров, и российско-украинских ракетных комплексах "Зенит". В РД-171МВ присутствуют исключительно отечественные элементы, предназначенные для управления и регулирования устройства.Для того, чтобы модернизировать двигатели для "Союза-5", государству придется выделить около 7 млрд российских рублей. Предположительно, первый летный комплект РД-171МВ поставят в 2021-м году, а запустить ракету в Роскосмосе планируют в 2022 году.