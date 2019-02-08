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"Энергомаш" собрал мощнейший в мире двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5"

Дмитрий Рогозин, занимающий должность главы госкорпорации "Роскосмос" заявил, что сотрудникам подмосковного НПО "Энергомаш" удалось собрать мощнейший в мире двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5". Об этой новости руководитель ведомства сообщил на официальной странице в Twitter.

"Энергомаш" собрал мощнейший в мире двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5"

По словам Дмитрия Рогозина, новейшая разработка в скором времени пройдет огневые испытания. Комплекс, которому нет равных аналогов по мощности во всем мире, был создан на базе двигателя РД-170. Последний ранее применяли в ракете "Энергия", разработках советских инженеров, и российско-украинских ракетных комплексах "Зенит". В РД-171МВ присутствуют исключительно отечественные элементы, предназначенные для управления и регулирования устройства.

Для того, чтобы модернизировать двигатели для "Союза-5", государству придется выделить около 7 млрд российских рублей. Предположительно, первый летный комплект РД-171МВ поставят в 2021-м году, а запустить ракету в Роскосмосе планируют в 2022 году.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30

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