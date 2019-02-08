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Jeep увеличил расценки на две модели авто

Автобренд Jeep увеличил расценки на две версии авто. Компания в начале года решила изменить расценки на ряд своих моделей. Хотя цену в январе обновляли, она в то время не касалась двух комплектаций паркетника Renegade, а также кроссовера Cherokee.
Jeep увеличил расценки на две модели авто


При этом 3 комплектации кроссовера Renegade подорожали примерно на 15 000 – 60 000 рублей. На сегодняшний день минимальная стоимость авто в РФ достигает 1 730 000 рублей. Топовая Trailhawk стоит до 2 160 000 руб. Спортивная вариация паркетника расценивается в 1 499 000 руб. В феврале это года Jeep Cherokee (комплектация Trailhawk) стал дороже на 16 000 руб. Теперь авто стоит 3 115 000 руб. Прочие модификации пока не поднялись в цене. В данном случае модель расценивается от 2 255 000 руб. до 3 399 000 руб.

Согласно итогам прошедшего месяца, в России американская компания реализовала 144 автомобиля. Данные показатели превышают прошлые практически в 2,3 раза.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:47

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