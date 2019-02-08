Певица Таисия Повалий показала свое превращение "в принцессу"

Таисия Повалий является активным пользователем соцсетей, периодически демонстрируя поклонникам закулисье своей жизни. В новом посте артистка представила несколько кадров нанесения макияжа, в ходе чего она, по словам самой 54-летней звезды, превращается в "принцессу". На снимках исполнительница сперва сидит перед зеркалом в окружении косметики, затем стилисты трудятся над образом певицы, а на последнем фото показан уже итоговой результат.В комментариях подписчики начали засыпать Таисию Повалий комплиментами, отмечая, что в свои годы знаменитость выглядит великолепно. Некоторые фолловеры отметили, что принцесса — не самое подходящее сравнение и артистка больше напоминает “королеву”. Оценили пост звезды отметками “Мне нравится” более 4,5 тысячи пользователей Сети.