Певица Таисия Повалий показала свое превращение "в принцессу"
Певица Таисия Повалий продемонстрировала поклонникам процесс своего превращения в "принцессу". Соответствующий пост 54-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram.
Таисия Повалий является активным пользователем соцсетей, периодически демонстрируя поклонникам закулисье своей жизни. В новом посте артистка представила несколько кадров нанесения макияжа, в ходе чего она, по словам самой 54-летней звезды, превращается в "принцессу". На снимках исполнительница сперва сидит перед зеркалом в окружении косметики, затем стилисты трудятся над образом певицы, а на последнем фото показан уже итоговой результат.
В комментариях подписчики начали засыпать Таисию Повалий комплиментами, отмечая, что в свои годы знаменитость выглядит великолепно. Некоторые фолловеры отметили, что принцесса — не самое подходящее сравнение и артистка больше напоминает “королеву”. Оценили пост звезды отметками “Мне нравится” более 4,5 тысячи пользователей Сети.
Таисия Повалий является активным пользователем соцсетей, периодически демонстрируя поклонникам закулисье своей жизни. В новом посте артистка представила несколько кадров нанесения макияжа, в ходе чего она, по словам самой 54-летней звезды, превращается в "принцессу". На снимках исполнительница сперва сидит перед зеркалом в окружении косметики, затем стилисты трудятся над образом певицы, а на последнем фото показан уже итоговой результат.
В комментариях подписчики начали засыпать Таисию Повалий комплиментами, отмечая, что в свои годы знаменитость выглядит великолепно. Некоторые фолловеры отметили, что принцесса — не самое подходящее сравнение и артистка больше напоминает “королеву”. Оценили пост звезды отметками “Мне нравится” более 4,5 тысячи пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:55