Исследования подтверждают противораковые свойства плодов архата





Могрозид V, который содержится в плодах архата, несколько лет назад стал предметом исследований. Данные соединения использовались для лечения рака поджелудочной железы. В результате стало ясно, что Луо Хань Гуо не просто убивает пораженные заболеванием клетки, но и препятствует их дальнейшему росту. Также выяснилось, что могрозид V мощный антиоксидант, который устраняет радикалы, наносящие вред здоровым клеткам.Другое исследование показало, что он является частью группы природных соединений, которые борются практически со всеми видами рака. Данное вещество извлекаются из плодов Луо Хань Гуо и превращают в подсластитель, при употреблении, которого люди увеличивают количество веществ, борющихся с опухолями в организме. Специалисты считаю, что могрозиды - это группа фитохимических соединений тыквенных гликозидов.