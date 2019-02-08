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Исследования подтверждают противораковые свойства плодов архата

Плоды архата или Луо Хань Гуо используются в традиционной медицине в Китае, а также в некоторых зарубежных странах он является подсластителем, который полезнее, чем сахар. Недавно исследования ученых подтвердили и противораковые свойства данного фрукта.
Исследования подтверждают противораковые свойства плодов архата

Могрозид V, который содержится в плодах архата, несколько лет назад стал предметом исследований. Данные соединения использовались для лечения рака поджелудочной железы. В результате стало ясно, что Луо Хань Гуо не просто убивает пораженные заболеванием клетки, но и препятствует их дальнейшему росту. Также выяснилось, что могрозид V мощный антиоксидант, который устраняет радикалы, наносящие вред здоровым клеткам.

Другое исследование показало, что он является частью группы природных соединений, которые борются практически со всеми видами рака. Данное вещество извлекаются из плодов Луо Хань Гуо и превращают в подсластитель, при употреблении, которого люди увеличивают количество веществ, борющихся с опухолями в организме. Специалисты считаю, что могрозиды - это группа фитохимических соединений тыквенных гликозидов.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16

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