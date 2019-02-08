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Певица Рианна встретилась во время ланча с Джей Зи

Американскую певицу Рианну заметили во время совместного ланча с рэпером Джей Зи. По предположения фолловеров, исполнительница и супруг Бейонсе обсуждали возможное сотрудничество.
Певица Рианна встретилась во время ланча с Джей Зи

В Голливуде возникли слухи о том, что Рианна и Джей Зи планируют объединить свои усилия в работе над новым проектом. Усилились обсуждения после того, как пара вместе посетила работающий при отеле в Лос-Анджелесе ресторан Wolfgang Puck, чтобы, предположительно, обсудить дела за ланчем. Некоторые посетители заведения в беседе с журналистами отметили, что слышали, как певица и супруг Бейонсе говорили о музыке и творчестве.
Певица Рианна встретилась во время ланча с Джей Зи

Узнать детали не удалось, поскольку трапеза знаменитостей проходила в окружении телохранителей. Однако папарацци сделали вывод, что встреча Рианны и Джей Зи носила прежде всего деловой характер. Представители звезд слухи не комментировали, но в прошлом рэпер и певица уже неоднократно сотрудничали между собой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:39

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