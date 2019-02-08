Певица Рианна встретилась во время ланча с Джей Зи





В Голливуде возникли слухи о том, что Рианна и Джей Зи планируют объединить свои усилия в работе над новым проектом. Усилились обсуждения после того, как пара вместе посетила работающий при отеле в Лос-Анджелесе ресторан Wolfgang Puck, чтобы, предположительно, обсудить дела за ланчем. Некоторые посетители заведения в беседе с журналистами отметили, что слышали, как певица и супруг Бейонсе говорили о музыке и творчестве.Узнать детали не удалось, поскольку трапеза знаменитостей проходила в окружении телохранителей. Однако папарацци сделали вывод, что встреча Рианны и Джей Зи носила прежде всего деловой характер. Представители звезд слухи не комментировали, но в прошлом рэпер и певица уже неоднократно сотрудничали между собой.