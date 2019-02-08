Племянница Софии Ротару рассказала об отношениях со своей звездной родственницей





С шоу-бизнесом выступающая под псевдонимом Sonya Kay певица знакома с детства, поскольку вся ее семья занималась творчеством. Однако для сцены племянница Софии Ротару решила не использовать фамилию тети, с которой у нее хорошие отношения. Все дело в том, что стили исполнения родственниц сильно разнятся и молодая артистка хочет, чтобы ее воспринимали как самостоятельную творческую единицу, а не просто, как племянницу 71-летней звезды.К тому же, если бы Sonya Kay выступала под фамилией родственницы, их бы просто путали между собой. Сама же исполнительница не пытается стать второй Софией Ротару, даже при том, что тетю в какой-то мере считает своим эталоном, называя ее вклад в культуру неоценимым. Своей семьей певица гордится, но не любит, когда ее сравнивают с известной родственницей.