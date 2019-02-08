АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальный англосаксонский меч со свастикой будет продан на аукционе
EUR 74.97 USD 66.02
Курс валют на 08.02.2019

Племянница Софии Ротару рассказала об отношениях со своей звездной родственницей

Молодая украинская певица Соня Кей, являющаяся племянницей Софии Ротару, рассказала об отношениях с знаменитой родственницей. В беседе с ТСН она пояснила, почему не желает выступать под известной фамилией.
Племянница Софии Ротару рассказала об отношениях со своей звездной родственницей

С шоу-бизнесом выступающая под псевдонимом Sonya Kay певица знакома с детства, поскольку вся ее семья занималась творчеством. Однако для сцены племянница Софии Ротару решила не использовать фамилию тети, с которой у нее хорошие отношения. Все дело в том, что стили исполнения родственниц сильно разнятся и молодая артистка хочет, чтобы ее воспринимали как самостоятельную творческую единицу, а не просто, как племянницу 71-летней звезды.
Племянница Софии Ротару рассказала об отношениях со своей звездной родственницей

К тому же, если бы Sonya Kay выступала под фамилией родственницы, их бы просто путали между собой. Сама же исполнительница не пытается стать второй Софией Ротару, даже при том, что тетю в какой-то мере считает своим эталоном, называя ее вклад в культуру неоценимым. Своей семьей певица гордится, но не любит, когда ее сравнивают с известной родственницей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США блогеры смогли снять на камеру
Сестра певицы Юлии Проскуряковой
Учёные опровергли стереотипы о похмелье
Дочь Григория Лепса презентовала новый
Сотрудники«АвтоВАЗа» выпустили Lada
Певица Таисия Повалий показала свое
Jeep увеличил расценки на две модели
Певица Рианна встретилась во время
"Энергомаш" собрал мощнейший в мире
Племянница Софии Ротару рассказала об
Исследования подтверждают
Ефим Шифрин поделился впечатлениями от
На съемках “В поисках капитана Гранта”
Эксперты дали советы, которые помогут
Светлана Лобода призналась в любви к
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил
Анастасия Волочкова объяснила причину
Миллиардер Ричард Брэнсон планирует в
Андрей Разин считает сглаз и черную
Женьшень повышает мужскую потенцию -
Позирующая с коровой Алеся Кафельникова
Российские ученые разработали аналог
В сгоревшем доме на Никитском бульваре
После слушания дела о разводе Роберт Де
Эксперты считают, что спутник Сатурна
Лия Ахеджакова прокомментировала смерть
Взволнованная проблемой глобального
В Новой Зеландии семья нашла внеземных
Ксения Алферова и Егор Бероев не
Елизавета Туктамышева озвучила свое
Просмотреть все новости