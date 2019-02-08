Племянница Софии Ротару рассказала об отношениях со своей звездной родственницей
Молодая украинская певица Соня Кей, являющаяся племянницей Софии Ротару, рассказала об отношениях с знаменитой родственницей. В беседе с ТСН она пояснила, почему не желает выступать под известной фамилией.
С шоу-бизнесом выступающая под псевдонимом Sonya Kay певица знакома с детства, поскольку вся ее семья занималась творчеством. Однако для сцены племянница Софии Ротару решила не использовать фамилию тети, с которой у нее хорошие отношения. Все дело в том, что стили исполнения родственниц сильно разнятся и молодая артистка хочет, чтобы ее воспринимали как самостоятельную творческую единицу, а не просто, как племянницу 71-летней звезды.
К тому же, если бы Sonya Kay выступала под фамилией родственницы, их бы просто путали между собой. Сама же исполнительница не пытается стать второй Софией Ротару, даже при том, что тетю в какой-то мере считает своим эталоном, называя ее вклад в культуру неоценимым. Своей семьей певица гордится, но не любит, когда ее сравнивают с известной родственницей.
С шоу-бизнесом выступающая под псевдонимом Sonya Kay певица знакома с детства, поскольку вся ее семья занималась творчеством. Однако для сцены племянница Софии Ротару решила не использовать фамилию тети, с которой у нее хорошие отношения. Все дело в том, что стили исполнения родственниц сильно разнятся и молодая артистка хочет, чтобы ее воспринимали как самостоятельную творческую единицу, а не просто, как племянницу 71-летней звезды.
К тому же, если бы Sonya Kay выступала под фамилией родственницы, их бы просто путали между собой. Сама же исполнительница не пытается стать второй Софией Ротару, даже при том, что тетю в какой-то мере считает своим эталоном, называя ее вклад в культуру неоценимым. Своей семьей певица гордится, но не любит, когда ее сравнивают с известной родственницей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:24