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На съемках “В поисках капитана Гранта” Южную Америку заменили Крымом и Болгарией

Во время съемок мини-сериала “В поисках капитана Гранта” Крым и Болгария выступили заменой для пейзажей Южной Америки. Вспомнить о создании экранизации книг Жюля Верна эксперты решили в связи с празднованием 8 февраля 191-летия со дня рождения автора.
На съемках “В поисках капитана Гранта” Южную Америку заменили Крымом и Болгарией

Работу над проектом “В поисках капитана Гранта” вел Станислав Говорухин, его целью было возвращение бросающим читать книги детям шедевры авторов хотя бы в виде кино. К тому же, история вызывала интерес, в том числе у взрослых. Хотя за основу взяты романы Жюля Верна, создатели ленты внесли много изменений, убрав некоторые сцены и добавив свои. К примеру, в мини-сериале “засветился” бородатый писатель, окруженный своими работами.

Снимался проект при поддержке болгарских специалистов, поэтому плавать “Дункану” приходилось преимущественно по Черному морю, а описанные в книгах экзотические места Южной Америки заменили пейзажи Крыма и Болгарии.
На съемках “В поисках капитана Гранта” Южную Америку заменили Крымом и Болгарией

Зимние сцены тоже снимались в горах, актерам даже устроили настоящую лавину, сбросив снег с вершин. Многие вспоминали, что тогда не понимали, какой опасности себя подвергают. Судьбы артистов после съемок сложились по-разному, некоторые из них оставили кинематограф и открыли собственный бизнес, другие — переехали за рубеж.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:03

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