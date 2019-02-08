На съемках “В поисках капитана Гранта” Южную Америку заменили Крымом и Болгарией





Работу над проектом “В поисках капитана Гранта” вел Станислав Говорухин, его целью было возвращение бросающим читать книги детям шедевры авторов хотя бы в виде кино. К тому же, история вызывала интерес, в том числе у взрослых. Хотя за основу взяты романы Жюля Верна, создатели ленты внесли много изменений, убрав некоторые сцены и добавив свои. К примеру, в мини-сериале “засветился” бородатый писатель, окруженный своими работами.Снимался проект при поддержке болгарских специалистов, поэтому плавать “Дункану” приходилось преимущественно по Черному морю, а описанные в книгах экзотические места Южной Америки заменили пейзажи Крыма и Болгарии.Зимние сцены тоже снимались в горах, актерам даже устроили настоящую лавину, сбросив снег с вершин. Многие вспоминали, что тогда не понимали, какой опасности себя подвергают. Судьбы артистов после съемок сложились по-разному, некоторые из них оставили кинематограф и открыли собственный бизнес, другие — переехали за рубеж.