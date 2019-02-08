Светлана Лобода призналась в любви к Диме Билану после концерта

Накануне в Москве Дима Билан представил поклонникам новую программу, а на мероприятии присутствовали не только фанаты, но и коллеги артиста. Светлана Лобода после концерта разместила в своем Instagram пост, в котором заявила, что голос и глаза исполнителя являются отражением его души, вмещая в себя грусть, боль и одиночество. Однако именно за это поклонники, в числе которых и сама артистка, так любят своего кумира.Больше всего восхитило Лободу исполнение композиции “Не отрекаются любя”, получившей известность после того, как ее спела Алла Пугачева. Певица отметила, что Диме Билану удалось собрать полный зал. Впрочем, реакция фолловеров оказалась разной, и некоторые не оценили звучание голоса артиста. По мнению юзеров, в его исполнении песня Пугачевой прозвучала заметно хуже, и артист ее “не вытягивал”.