Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочные черепа на снимках Марса
Известный виртуальный исследователь из Тайвани Скотт Уоринг сделал очередное необычное открытие, подтверждающее существование внеземной жизни. На новых снимках Марса уфолог обнаружил загадочные черепа. Новостью о находке эксперт поделился с пользователями Сети, опубликовав интересные кадры на своем сайте.
Специалист утверждает: на фотографиях Красной планеты есть удивительные объекты, свидетельствующие о присутствии инопланетян. По мнению Скотта Уоринга, один из черепов очень похож на костный каркас головы динозавра - трицератопса. Он смог увидеть и нечто, напоминающее скульптуру лица. Чтобы лучше рассмотреть элементы уфолог добавил цвет запечатленному объекту.
Найденные искателем инопланетян скульптуры - неоспоримый факт, того, что на Марсе присутствовали гуманоиды. Скотт Уоринг сообщил: жители Красной планеты были преимущественно мужского пола, имея усы и бороды. Он редко встречал объекты, указывающие на обитание здесь марсианок.
Эксперт сделал вывод, что обитатели Марса вымерли, так как отвергли изобретательность и интеллект своих самок. Это было огромной ошибкой, ведь женский и мужской комбинированный интеллект благодаря балансу повышает шансы сохранить жизнь любого вида, - заключил уфолог.
Специалист утверждает: на фотографиях Красной планеты есть удивительные объекты, свидетельствующие о присутствии инопланетян. По мнению Скотта Уоринга, один из черепов очень похож на костный каркас головы динозавра - трицератопса. Он смог увидеть и нечто, напоминающее скульптуру лица. Чтобы лучше рассмотреть элементы уфолог добавил цвет запечатленному объекту.
Найденные искателем инопланетян скульптуры - неоспоримый факт, того, что на Марсе присутствовали гуманоиды. Скотт Уоринг сообщил: жители Красной планеты были преимущественно мужского пола, имея усы и бороды. Он редко встречал объекты, указывающие на обитание здесь марсианок.
Эксперт сделал вывод, что обитатели Марса вымерли, так как отвергли изобретательность и интеллект своих самок. Это было огромной ошибкой, ведь женский и мужской комбинированный интеллект благодаря балансу повышает шансы сохранить жизнь любого вида, - заключил уфолог.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:47