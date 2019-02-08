Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочные черепа на снимках Марса





Специалист утверждает: на фотографиях Красной планеты есть удивительные объекты, свидетельствующие о присутствии инопланетян. По мнению Скотта Уоринга, один из черепов очень похож на костный каркас головы динозавра - трицератопса. Он смог увидеть и нечто, напоминающее скульптуру лица. Чтобы лучше рассмотреть элементы уфолог добавил цвет запечатленному объекту.Найденные искателем инопланетян скульптуры - неоспоримый факт, того, что на Марсе присутствовали гуманоиды. Скотт Уоринг сообщил: жители Красной планеты были преимущественно мужского пола, имея усы и бороды. Он редко встречал объекты, указывающие на обитание здесь марсианок.Эксперт сделал вывод, что обитатели Марса вымерли, так как отвергли изобретательность и интеллект своих самок. Это было огромной ошибкой, ведь женский и мужской комбинированный интеллект благодаря балансу повышает шансы сохранить жизнь любого вида, - заключил уфолог.