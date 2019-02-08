Анастасия Волочкова объяснила причину закрытия комментариев в Instagram

В последнее время поклонники не могут оставлять комментарии под постами Волочковой, а теперь балерина решила объяснить, почему ограничила возможности фолловеров. В новом видео теледива, позируя в компании своего кота, рассказала, что хотела показать поклонникам, как без нее скучно. Теперь заходя на страницу знаменитость не сталкивается с грубыми высказываниями, которые портили ей настроение. Недоброжелателям звезда порекомендовала походить по чужим профилям.Анастасия Волочкова надеется, что теперь хейтеры смогут внимание с нее переключить на себя, занимаясь собственной жизнью. Балерина напомнила, что вся “грязь”, которую комментаторы пытаются “бросить” в чужую сторону, может в итоге остаться на их собственных руках, не долетев до адресата.