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Анастасия Волочкова объяснила причину закрытия комментариев в Instagram

Анастасия Волочкова раскрыла причину, по которой она приняла решение закрыть возможность комментирования ее постов в Instagram. Оказалось, что балерина устала от выпадов хейтеров.
Анастасия Волочкова объяснила причину закрытия комментариев в Instagram

В последнее время поклонники не могут оставлять комментарии под постами Волочковой, а теперь балерина решила объяснить, почему ограничила возможности фолловеров. В новом видео теледива, позируя в компании своего кота, рассказала, что хотела показать поклонникам, как без нее скучно. Теперь заходя на страницу знаменитость не сталкивается с грубыми высказываниями, которые портили ей настроение. Недоброжелателям звезда порекомендовала походить по чужим профилям.

Анастасия Волочкова надеется, что теперь хейтеры смогут внимание с нее переключить на себя, занимаясь собственной жизнью. Балерина напомнила, что вся “грязь”, которую комментаторы пытаются “бросить” в чужую сторону, может в итоге остаться на их собственных руках, не долетев до адресата.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:38

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