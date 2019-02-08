Миллиардер Ричард Брэнсон планирует в течении 5 месяцев полететь в космос





Во время проведения мероприятия, которое прошло в Музее авиации и космонавтики в Вашингтон и было посвящено Virgin Galactic, Ричард Брэнсон заявил о своем желании совершить полет в космос. Предприниматель сообщил, что его компания занимается разработкой программы, которая будут предусматривать возможность организовывать короткие суборбитальные космические полёты, которые будут доступнее, чем запланированные проекты SpaceX. Ричард Брэнсон собирается осуществить полет в течение 5 месяцев и приурочить его к 50-летнему юбилею осуществленной посадки на Луну.Сообщается, что космическим кораблем смогут управлять 2 пилота. Также на борту Virgin Galactic под названием SpaceShipTwo могут находиться сразу 6 пассажиров. Данный проект уже находится на завершающей стадии и через несколько месяцев должны начаться тесты. Ричард Брэнсон не хочет торопить свою команду и ждет, пока они будут полностью готовы к полету.