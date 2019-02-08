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Андрей Разин считает сглаз и черную магию причиной смерти своего сына

Андрей Разин не исключает, что причиной смерти его 16-летнего сына Александра могли оказаться сглаз и черная магия. Навести на подростка порчу недоброжелатели, по мнению продюсера, могли на почве зависти.
Андрей Разин считает сглаз и черную магию причиной смерти своего сына

Смерть настигла наследника Андрея Разина несколько лет назад, к летальному исходу привела ОРВИ, повлекшая за собой осложнения. Сам же продюсер во всем винит черную магию, будучи уверенным, что его семью преследует злой рок. По его утверждениям, смерть Александра изучили ряд экспертов, и все они сделали вывод, что у подростка случился острый миокард, подразумевающий остановку сердца.
Андрей Разин считает сглаз и черную магию причиной смерти своего сына

Отчасти, убежден Разин, в раннем уходе сына имеется и его вина. Получив популярность и финансовый достаток, продюсер обзавелся множеством завистников, и в итоге кто-то решил прибегнуть к помощи магии. От нее могла пострадать и вторая супруга продюсера группы “Ласковый май”, у которой медики обнаружили рак крови. Чтобы защитить близких, Андрей Разин старается часто посещать храм и делать только добрые вещи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:15

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