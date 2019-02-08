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Женьшень повышает мужскую потенцию - Ученые

Ученые после проведенного исследования выяснили, что женьшень способен повышать мужскую потенцию. Эксперты назвали главные особенности корня полезного растения, применяющегося и в медицинских целях.

Женьшень повышает мужскую потенцию - Ученые

Исследователи сообщили, что женьшень употребляли жители Азии задолго до нашей эры. Растение имеет различные свойства, стимулирующие все системы организма человека. Удалось доказать, что женьшень восстанавливает сексуальное здоровье и положительно влияет на мужскую потенцию. Благодаря содержащимся в корне растения элементам улучшается качество спермы у представителей сильного пола.

Прием препаратов на основе женьшеня полезен тем, что повышает тонус и иммунитет, улучшает аппетит, сон, а также благотворно воздействует на общее состояние человека, улучшая деятельность головного мозга, напомнили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:08

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