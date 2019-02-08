Женьшень повышает мужскую потенцию - Ученые





Исследователи сообщили, что женьшень употребляли жители Азии задолго до нашей эры. Растение имеет различные свойства, стимулирующие все системы организма человека. Удалось доказать, что женьшень восстанавливает сексуальное здоровье и положительно влияет на мужскую потенцию. Благодаря содержащимся в корне растения элементам улучшается качество спермы у представителей сильного пола.Прием препаратов на основе женьшеня полезен тем, что повышает тонус и иммунитет, улучшает аппетит, сон, а также благотворно воздействует на общее состояние человека, улучшая деятельность головного мозга, напомнили специалисты.