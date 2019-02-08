Женьшень повышает мужскую потенцию - Ученые
Ученые после проведенного исследования выяснили, что женьшень способен повышать мужскую потенцию. Эксперты назвали главные особенности корня полезного растения, применяющегося и в медицинских целях.
Исследователи сообщили, что женьшень употребляли жители Азии задолго до нашей эры. Растение имеет различные свойства, стимулирующие все системы организма человека. Удалось доказать, что женьшень восстанавливает сексуальное здоровье и положительно влияет на мужскую потенцию. Благодаря содержащимся в корне растения элементам улучшается качество спермы у представителей сильного пола.
Прием препаратов на основе женьшеня полезен тем, что повышает тонус и иммунитет, улучшает аппетит, сон, а также благотворно воздействует на общее состояние человека, улучшая деятельность головного мозга, напомнили специалисты.
Исследователи сообщили, что женьшень употребляли жители Азии задолго до нашей эры. Растение имеет различные свойства, стимулирующие все системы организма человека. Удалось доказать, что женьшень восстанавливает сексуальное здоровье и положительно влияет на мужскую потенцию. Благодаря содержащимся в корне растения элементам улучшается качество спермы у представителей сильного пола.
Прием препаратов на основе женьшеня полезен тем, что повышает тонус и иммунитет, улучшает аппетит, сон, а также благотворно воздействует на общее состояние человека, улучшая деятельность головного мозга, напомнили специалисты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:08