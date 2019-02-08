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Позирующая с коровой Алеся Кафельникова назвала Иисуса настоящим

Алеся Кафельникова заявила, что Иисус является настоящим, разместив соответствующий пост в сети Instagram. Сопроводила публикацию отечественная модель снимком с коровой.
Позирующая с коровой Алеся Кафельникова назвала Иисуса настоящим

Представленный на странице Алеси Кафельниковой кадр сделан на Бали, знаменитость позирует на траве, а рядом с ней находится корова. Облачена модель в легкое платье, ее выкрашенные в яркий цвет волосы распущены. В подписи к публикации теледива назвала жизнь замечательной, добавив фразу “Иисус настоящий”. Непонятно, пыталась ли модель таким образом заявить о своей вере в Бога и религиозности.

В комментариях реакция фолловеров на пост Кафельниковой оказалась неоднозначной. Часть юзеров похвалили кумира за веру в высшие силы, другие же были удивлены тем, что звезда верит в Иисуса, интересуясь, почему она в таком случае не носит крестик. Также обеспокоила многих подписчиков и корова, а именно веревка в ее носу, которая, по мнению интернет-аудитории, вызывает у животного дискомфорт.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

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