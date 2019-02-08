Российские ученые разработали аналог «инопланетных» двигателей для самолетов





Авторы проекта отметили, что у инновационного самолетного двигателя имеется ряд преимуществ. Так, он обладает небольшим весом, кроме того, не загрязняет окружающую среду. Это позволит устанавливать новинку не только на воздушные судна, но и на гидросамолеты.Эксперты полагают, что благодаря малому весу двигателя им удастся уменьшить размеры самолетов, из-за чего они станут похожи на инопланетные корабли. Теперь создатели нового устройства собираются работать над увеличением его производительности.