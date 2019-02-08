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Российские ученые разработали аналог «инопланетных» двигателей для самолетов

В России ученые создали мощный и бесшумный самолетный двигатель, напоминающий «инопланетное» устройство. Над разработкой двигателя трудились специалисты Московского авиационного института, по их словам, мощность устройства может достигать отметки 10 кВт.
Российские ученые разработали аналог «инопланетных» двигателей для самолетов

Авторы проекта отметили, что у инновационного самолетного двигателя имеется ряд преимуществ. Так, он обладает небольшим весом, кроме того, не загрязняет окружающую среду. Это позволит устанавливать новинку не только на воздушные судна, но и на гидросамолеты.

Эксперты полагают, что благодаря малому весу двигателя им удастся уменьшить размеры самолетов, из-за чего они станут похожи на инопланетные корабли. Теперь создатели нового устройства собираются работать над увеличением его производительности.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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