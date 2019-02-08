После слушания дела о разводе Роберт Де Ниро разозлился на своего водителя
После окончания слушания дела о разводе голливудский актер Роберт Де Ниро не смог сдержать эмоций и разозлился на своего водителя. Проходило заседание в Манхэттене накануне, 7 февраля.
После завершения слушания Роберт Де Ниро вышел из здания суда, но не обнаружил ожидающего его автомобиля. Отсутствие транспорта вызвало раздражение со стороны знаменитости. По утверждениям наблюдавших за сценой СМИ, 75-летний актер позвонил своему шоферу и начал громко кричать на него, прикрывая лицо газетой. В частности, актер на повышенных тонах говорил в трубку, что водитель не там, где высадил пассажиров, и за время его отсутствия звезду Голливуда успели окружить журналисты. Успокоить Де Ниро не удалось даже его адвокату, предложившему звезде вернуться в здание.
В настоящее время через суд актер разводится со своей супругой, в браке с которой прожил порядка 20 лет. В частности, бывшие возлюбленные пытаются решить вопрос опеки над общей семилетней дочерью.
После завершения слушания Роберт Де Ниро вышел из здания суда, но не обнаружил ожидающего его автомобиля. Отсутствие транспорта вызвало раздражение со стороны знаменитости. По утверждениям наблюдавших за сценой СМИ, 75-летний актер позвонил своему шоферу и начал громко кричать на него, прикрывая лицо газетой. В частности, актер на повышенных тонах говорил в трубку, что водитель не там, где высадил пассажиров, и за время его отсутствия звезду Голливуда успели окружить журналисты. Успокоить Де Ниро не удалось даже его адвокату, предложившему звезде вернуться в здание.
В настоящее время через суд актер разводится со своей супругой, в браке с которой прожил порядка 20 лет. В частности, бывшие возлюбленные пытаются решить вопрос опеки над общей семилетней дочерью.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55