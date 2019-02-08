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Эксперты считают, что спутник Сатурна Япет искусственно создан инопланетянами

Хребет спутника Сатурна Япет имеет высоту до 20 километров, что делает его уникальным. По этой причине эксперты сообщили, что данное небесное тело может быть искусственно создано инопланетянами.

Эксперты считают, что спутник Сатурна Япет искусственно создан инопланетянами

Спутник Сатурна был открыт Джованни Доменико Кассини в 1671 году. Свое название небесное тело получило в честь титана Япета, который является сыном Урана. Исследователи отмечают, что спутник Япет находится на практически круговой орбите, и одна его сторона всегда обращена к Сатурну. Эксперты рассказали, что пока никому не удалось объяснить природу горного хребта, который имеет высоту до 20 километров. Также неизвестна причина его наклонной орбитальной плоскости.

Астрономы Дональд Голдсмит и Тобиас Оуэн согласны с таким выводом специалистов. Ранее они выдвинули гипотезу, что этот спутник является единственным объектом, который можно рассматривать, как чужой указатель, специально оборудованный развитой цивилизацией инопланетного происхождения, чтобы привлечь к себе внимание.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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