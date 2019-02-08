Эксперты считают, что спутник Сатурна Япет искусственно создан инопланетянами





Спутник Сатурна был открыт Джованни Доменико Кассини в 1671 году. Свое название небесное тело получило в честь титана Япета, который является сыном Урана. Исследователи отмечают, что спутник Япет находится на практически круговой орбите, и одна его сторона всегда обращена к Сатурну. Эксперты рассказали, что пока никому не удалось объяснить природу горного хребта, который имеет высоту до 20 километров. Также неизвестна причина его наклонной орбитальной плоскости.Астрономы Дональд Голдсмит и Тобиас Оуэн согласны с таким выводом специалистов. Ранее они выдвинули гипотезу, что этот спутник является единственным объектом, который можно рассматривать, как чужой указатель, специально оборудованный развитой цивилизацией инопланетного происхождения, чтобы привлечь к себе внимание.