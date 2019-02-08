Взволнованная проблемой глобального потепления певица Глюкоза поддержала проект Фаррелла Уильямса

Фаррелл Уильямс записал композицию, услышать которую человечество сможет только через столетие, и лишь при условии, что общество позаботится о ждущем Землю будущем. В открытом доступе песни нет, она хранится в единственном экземпляре на специальном глиняном диске. По признаниям Глюкозы, для нее такие проекты служат вдохновением, поскольку навевают мысли о завтрашнем дне, заставляя также задуматься о собственной роли в глобальных вопросах.Своих многочисленных фолловеров Наталья Чистякова-Ионова призвала не оставаться безразличными к вопросам изменения климата на планете. Также он предложила всем желающим присоединиться к масштабной социальной кампании, используя для этого в Сети специальные хэштеги. Артистка убеждена, что в силах человечества не допустить рост уровня Мирового океана. Многих подписчиков удивило рвение Глюкозы, но они его поддержали.