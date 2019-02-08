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В Госдуме назвали смерть Сергея Юрского тяжёлой утратой

Член Госдумы Александр Шолохов назвал смерть Сергея Юрского тяжелейшей утратой для отечественной культуры. Зампред вспомнил, как артист работал над своими ролями.
В Госдуме назвали смерть Сергея Юрского тяжёлой утратой

Как пишет издание "Политэксперт", Шолохов дал комментарий касательно смерти актёра Юрского 8 февраля. Больше всего зампреду по культуре нравится, как народный артист РСФСР исполнил роли в комедиях "12 стульев" и "Любовь и голуби". По мнению политика, Юрский проживал судьбы своих персонажей, а не просто играл их. Его работы над картинами правдоподобны и достоверны.

"Это, несомненно, очень тяжёлая утрата", - высказался Шолохов.

Также член Государственной думы отметил, что советские актёры, в отличие от современных, умели по-настоящему вжиться в роль. Нынешние артисты торопятся сняться в одном за другим фильме, не погружаются в персонажей достаточно глубоко, а в итоге страдает качество самой картины.

Напомним, что ушёл из жизни Юрский в 83 года. Наиболее популярными лентами артиста стали "Золотой телёнок", "Республика ШКИД", а также "Место встречи изменить нельзя".



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:03

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