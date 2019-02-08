В Госдуме назвали смерть Сергея Юрского тяжёлой утратой
Член Госдумы Александр Шолохов назвал смерть Сергея Юрского тяжелейшей утратой для отечественной культуры. Зампред вспомнил, как артист работал над своими ролями.
Как пишет издание "Политэксперт", Шолохов дал комментарий касательно смерти актёра Юрского 8 февраля. Больше всего зампреду по культуре нравится, как народный артист РСФСР исполнил роли в комедиях "12 стульев" и "Любовь и голуби". По мнению политика, Юрский проживал судьбы своих персонажей, а не просто играл их. Его работы над картинами правдоподобны и достоверны.
Также член Государственной думы отметил, что советские актёры, в отличие от современных, умели по-настоящему вжиться в роль. Нынешние артисты торопятся сняться в одном за другим фильме, не погружаются в персонажей достаточно глубоко, а в итоге страдает качество самой картины.
Напомним, что ушёл из жизни Юрский в 83 года. Наиболее популярными лентами артиста стали "Золотой телёнок", "Республика ШКИД", а также "Место встречи изменить нельзя".
Как пишет издание "Политэксперт", Шолохов дал комментарий касательно смерти актёра Юрского 8 февраля. Больше всего зампреду по культуре нравится, как народный артист РСФСР исполнил роли в комедиях "12 стульев" и "Любовь и голуби". По мнению политика, Юрский проживал судьбы своих персонажей, а не просто играл их. Его работы над картинами правдоподобны и достоверны.
"Это, несомненно, очень тяжёлая утрата", - высказался Шолохов.
Также член Государственной думы отметил, что советские актёры, в отличие от современных, умели по-настоящему вжиться в роль. Нынешние артисты торопятся сняться в одном за другим фильме, не погружаются в персонажей достаточно глубоко, а в итоге страдает качество самой картины.
Напомним, что ушёл из жизни Юрский в 83 года. Наиболее популярными лентами артиста стали "Золотой телёнок", "Республика ШКИД", а также "Место встречи изменить нельзя".
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:03