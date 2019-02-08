Ксения Алферова и Егор Бероев не смогли попасть в Ригу из-за забытых дома документов

Об инциденте Ксения Алферова сообщила поклонникам посредством поста в Instagram, отметив, что они с Егором Бероевым на автомобиле отправились в Ригу. Оказавшись почти на границе, пара вспомнила, что они забыли документы на транспортное средство дома. Артистка отметила, что для ее мужа ситуация оказалась нетипичной, поскольку он является личностью организованной. Расстраиваться из-за неприятности Алферова и Бероев не стали, радуясь тому, что у них имеется один день в запасе, чтобы успеть к началу спектакля.Кроме того, возлюбленные успели посетить Псково-Печерский монастырь, он оказался совсем рядом. Место Ксения Алферова назвала удивительным, будучи уверенной, что даже хорошо, что они забыли документы дома. В противном случае неизвестно, когда бы влюбленные смогли побывать в храме.