Анна Семенович показала детские фотоснимки из семейного архива

Анна Семенович вспоминала, что фотограф положил рядом с ней резиновый мяч, хотя для чего это было сделано - она не понимает. Певица предположила, что благодаря игрушкам ребенок сидел спокойно, и его удавалось сфотографировать с первого раза. Но в момент съемки она была достаточно усидчивой и словно работала на камеру, будто заранее зная, кем ей предстоит стать в будущем. Звезда эстрады призналась, что она недолюбливает фотосъемки из-за их затянутости.Поклонников Анны Семенович обрадовали ее детские фотоснимки. В комментариях подписчики отметили, что у нее до сих пор сохранились детские черты лица, и она все еще выглядит также мило и симпатично.