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Анна Семенович показала детские фотоснимки из семейного архива

Российская певица Анна Семенович опубликовала в социальной сети Instagram два детских фотоснимка из семейного архива. По словам знаменитости, в тот период, когда были сделаны кадры, фотоаппараты являлись большой редкостью, поэтому родители отвели ее в ателье.
Анна Семенович показала детские фотоснимки из семейного архива

Анна Семенович вспоминала, что фотограф положил рядом с ней резиновый мяч, хотя для чего это было сделано - она не понимает. Певица предположила, что благодаря игрушкам ребенок сидел спокойно, и его удавалось сфотографировать с первого раза. Но в момент съемки она была достаточно усидчивой и словно работала на камеру, будто заранее зная, кем ей предстоит стать в будущем. Звезда эстрады призналась, что она недолюбливает фотосъемки из-за их затянутости.

Поклонников Анны Семенович обрадовали ее детские фотоснимки. В комментариях подписчики отметили, что у нее до сих пор сохранились детские черты лица, и она все еще выглядит также мило и симпатично.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00

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