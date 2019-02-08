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Саша Черно «прозрела» благодаря Владу Кадони

Одна из самых эпатажных участниц телешоу «Дом-2» - Александра Черно рассказала подписчикам, что именно Влад Кадони открыл ей глаза на ситуацию, которая происходит в ее семействе.

Не секрет, что возлюбленной Иосифа Оганесян разве только ленивые не объясняли, что не следует пытаться перевоспитать своего мужчину, ведь в какой-то момент он может попросту собрать вещи и уйти от нее. Впрочем, считанные часы назад стало известно, что одному человеку все-таки удалось объяснить Саше суть происходящего.

Саша Черно «прозрела» благодаря Владу Кадони

Несколько часов назад Черно разместила у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, в которой заявила, что у нее наступило «прозрение». По словам Александры, она подошла к ведущему «Дома-2» и поинтересовалась у него, что она делает не так и почему именно на нее набросился коллектив с претензиями по поводу ее требований к Иосифу.

«..Влад ответил кратко: «Требуешь действительно по-делу и по-факту, но. Если похудеешь, это будет железным аргументом того, что ты делаешь это для семьи и своего будущего ребёнка. И тогда будешь выглядеть здраво. А пока вы выглядите как 2 балабола, только ты Саша выглядишь хуже, потому что мало того, что балаболишь на этот счёт, так ещё и требуешь.»», - объяснила Черно подписчикам.


Саша Черно «прозрела» благодаря Владу Кадони

В конце своего поста Александра добавила, что отныне намерена работать над собой и своим внешним видом, а не «пылежкой» Оганесяна.

«Вот и увидим через время, кто и что сделал для нашей семьи», - отметила Саша.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:34

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