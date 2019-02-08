Саша Черно «прозрела» благодаря Владу Кадони

«..Влад ответил кратко: «Требуешь действительно по-делу и по-факту, но. Если похудеешь, это будет железным аргументом того, что ты делаешь это для семьи и своего будущего ребёнка. И тогда будешь выглядеть здраво. А пока вы выглядите как 2 балабола, только ты Саша выглядишь хуже, потому что мало того, что балаболишь на этот счёт, так ещё и требуешь.»», - объяснила Черно подписчикам.

«Вот и увидим через время, кто и что сделал для нашей семьи», - отметила Саша.



Не секрет, что возлюбленной Иосифа Оганесян разве только ленивые не объясняли, что не следует пытаться перевоспитать своего мужчину, ведь в какой-то момент он может попросту собрать вещи и уйти от нее. Впрочем, считанные часы назад стало известно, что одному человеку все-таки удалось объяснить Саше суть происходящего.Несколько часов назад Черно разместила у себя на страничке в Instagram свежую публикацию, в которой заявила, что у нее наступило «прозрение». По словам Александры, она подошла к ведущему «Дома-2» и поинтересовалась у него, что она делает не так и почему именно на нее набросился коллектив с претензиями по поводу ее требований к Иосифу.В конце своего поста Александра добавила, что отныне намерена работать над собой и своим внешним видом, а не «пылежкой» Оганесяна.