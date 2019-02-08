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Минприроды определило регионы России с самой загрязненной почвой

Министерство природы Российской Федерации определило регионы страны, имеющие самую загрязненную почву. Об этом сообщается в государственном докладе ведомства, который посвящен состоянию и охране окружающей среды в России.
Минприроды определило регионы России с самой загрязненной почвой

Представители министерства говорят о том, что основной фактор, который влияет на уровень загрязнения почвы – это увеличение количества отходов. К ним относятся выбросы, производимые предприятиями металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, и загрязнение населенной территории бытовыми отходами.

В документе сказано, что лидерскую позицию по неблагополучной ситуации касательно санитарно-химических показателей занимает Приморский край (48,1% - доля неблагоприятных проб почвы), второе место закрепилось за Новгородской областью (32,8%) и закрывает первую тройку культурная столица Российской Федерации город Санкт-Петербург (30,0%). Далее следуют такие территории, как Кировская и Свердловская области, Республика Северная Осетия – Алания.

Согласно информации размещенной в докладе, максимальный уровень микробиологического загрязнения почв, а это больше 20% проб, которые превышают гигиенические нормативы, можно отнести к Приморскому краю, Архангельской области, Москве и Новосибирской области. Специалисты уверяют, что загрязнение почвы приводит к проблемам со здоровьем, а также данная проблема способна вызывать инфекционные и паразитарные заболевания у населения. Представители подчеркивают, что загрязненная почва наиболее опасна для детей дошкольного и школьного возраста, так как она содержит различные гельминты, которые вызывают недуги.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:55

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