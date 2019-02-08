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Ученые воссоздали лицо знаменитой "Клеопатры" Леди Као из Перу

Ученым посредством использования 3D-печати удалось воссоздать лицо известной в археологических кругах Леди Као, которую часто называли "Клеопатрой". Останки последней были обнаружены на территории Перу, передает BBC.
Ученые воссоздали лицо знаменитой "Клеопатры" Леди Као из Перу

Предполагается, что Леди Као могла являться политическим либо же религиозным лидером в прошлом. Проведя анализ структуры черепа и останков, ученые попытались использовать 3D-печать для воссоздания образа правительницы племени Моче. Работа проводилась при участии специалистов компании Faro. Именно они отсканировали череп мумии, организовав судебно-медицинскую реконструкцию лица, чтобы придать ему максимальную точность. Предполагается, что у покойной было овальное лицо с высоко размещенными скулами.

В Минкультуры Перу получившийся результат назвали итогом объединения науки и прошлого. Всего работа заняла у исследователей порядка десяти месяцев. Леди Као также называют “Клеопатрой” из Латинской Америки. Умерла она не менее 1700 лет назад, а выявлены ее останки археологами еще в 2006 году.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:44

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