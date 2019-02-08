Ученые воссоздали лицо знаменитой "Клеопатры" Леди Као из Перу





Предполагается, что Леди Као могла являться политическим либо же религиозным лидером в прошлом. Проведя анализ структуры черепа и останков, ученые попытались использовать 3D-печать для воссоздания образа правительницы племени Моче. Работа проводилась при участии специалистов компании Faro. Именно они отсканировали череп мумии, организовав судебно-медицинскую реконструкцию лица, чтобы придать ему максимальную точность. Предполагается, что у покойной было овальное лицо с высоко размещенными скулами.В Минкультуры Перу получившийся результат назвали итогом объединения науки и прошлого. Всего работа заняла у исследователей порядка десяти месяцев. Леди Као также называют “Клеопатрой” из Латинской Америки. Умерла она не менее 1700 лет назад, а выявлены ее останки археологами еще в 2006 году.