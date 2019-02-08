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Aviasales назвал ТОП-5 опасных стран для российских туристов

Ресурс Aviasales назвал ТОП-5 наиболее опасных стран, куда российским туристам лучше не ездить. В рейтинг попали и весьма популярные направления.
Aviasales назвал ТОП-5 опасных стран для российских туристов

Как пишет "Слово и Дело", Российский союз по туриндустрии совместно с МИДом страны предоставили Aviasales статистику касательно опасных ситуаций, произошедших с туристами в той или иной стране. По опыту путешественников, поездка в Бразилию с наибольшей вероятностью может обернуться неприятностями. На данный момент в стране криминал достиг колоссальных масштабов, а по улицам ходит множество бездомных и наркоманов, которые нападают в том числе и на приезжих.

Несмотря на то, что Турция весьма популярна у российских туристов, в 2018 году там погибли 18 граждан РФ. Часто путешественники сообщают о мелких преступлениях и украденных вещах, а турецкая полиция попросту не справляется с ситуацией.

На свой страх и риск россияне летят в Индию, где антисанитария достигла небывалых масштабов. Воздух и вода заражены всевозможными токсинами, а привезти с собой из отпуска можно какое-нибудь заболевание.

Природные бедствия в связи с географическим положением часто обрушиваются на Индонезию. Наконец, в последнее время потенциально опасны стали полёты во Францию, где бушуют жёсткие политические протесты.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:25

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