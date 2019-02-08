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Светлана Зейналова не рекомендует молодым мамам долго находиться дома после рождения ребенка

Российская телезвезда Светлана Зейналова не рекомендует молодым мамам долго находиться дома после рождения ребенка. В Instagram-блоге артистка объяснила, с какими неприятными моментами могут столкнуться женщины в декретном отпуске.

Светлана Зейналова не рекомендует молодым мамам долго находиться дома после рождения ребенка

Светлана Зейналова не скрывает: она с радостью спешит на любимую работу после рождения второй дочери и праздников. Артистка с трудом пережила новогодние каникулы.

На своей странице в Instagram теледива призналась, что проводя много времени дома, она обнаружила у себя множество болезней и морщин. При этом звезда полагала, что от "выявленных" болезней она умрет. Морщины такого исхода не вызывали, но жить с ними, откровенничает с поклонниками ведущая, "уже не так хочется". Артистка взялась за воспитание детей с "удвоенной силой" и надоела друзьям в социальных сетях так, что ей показалось: многие ее заблокировали.

Для того, чтобы мама пришла в себя, срочно нужна работа, - отметила 41-летняя телеведущая. Отлично отдохнуть от повседневной суеты помогает спорт, полагает Светлана Зейналова: "Лучший отдых - смена деятельности. И в любой ситуации - качай булки".

Подписчики блога звезды высоко оценили признания и советы кумира, отметив: Светлане Зейналовой нужно писать книги о мотивации. Поклонники назвали хозяйку аккаунта мудрой, лучезарной и красивой женщиной с правильным, позитивным взглядом на жизнь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:38

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