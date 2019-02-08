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Виктория Макарская рассказала о попытке седого казака спасти ее с мужем на сцене во время гастролей

Виктория Макарская рассказала поклонникам в Instagram о необычном инциденте, произошедшем во время совместных гастролей с мужем Антоном Макарским. Тогда на сцену выбежал седой казак с намерением спасти артистов от огня.
Виктория Макарская рассказала о попытке седого казака спасти ее с мужем на сцене во время гастролей

По словам Виктории Макарской, однажды они с мужем посетили небольшой населенный пункт, где долгое время не бывало знаменитостей. В посте на просторах Instagram певица отметила, что мероприятия там не устраивали по причине нерентабельности, но он оказался по пути следования к нужному городу, поэтому они решили заехать сюда с концертом. На выступление они взяли с собой аппарат, генерирующий дым, который запустил ближе к финалу техник. Количество дыма было рассчитано на большие залы Москвы, поэтому в какой-то момент седой казак с наградами бросился “спасать” супругов Макаровых, испугавшись, что они горят.

Пара смогла объяснить, в чем дело, и в итоге ситуация разрешилась хорошо. Однако с тех пор Виктория и Антон Макарские готовы работать в любых условиях и без спецэффектов, поскольку их покорил радушный и доброжелательный прием жителей небольшого поселка.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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