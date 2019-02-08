Татьяна Владимировна расплакалась после известия о родах дочери Алены Савкиной

«Он такой милый и хорошенький», - заявила родительница Ольги и Алены.



Нужно сказать, что последнюю неделю интернет-пользователи и поклонники Алены довольно внимательно следили за ее личным инста-блогом. А все потому, что хотели первыми узнать о том, что бывшая возлюбленная Ильи Яббарова наконец стала мамой.Как сообщается, вчера, 7 февраля, в 13:00 Рапунцель-младшая родила мальчика. Первенец Алены появился на свет ростом 56 сантиметров и весом больше 4 килограмм. По словам самой молодой мамочки, невзирая на то, что это первые ее роды, они прошли очень спокойно и легко.Выяснилось, что в отличие от старшей сестры Алены – Ольги, длинноволосая красавица родила всего за четыре часа.Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена родительница Алены. На записи видно, что Татьяна Владимировна очень счастлива от того, что роды у ее младшей дочери прошли довольно легко.Сложно не обратить внимание на то, что мать Рапунцелей, не смогла сдержать эмоций и начала плакать. Чуть позже Татьяна Владимировна объяснила поклонникам, что не смогла спокойно смотреть на то, как Алена держит такого долгожданного сына на руках.