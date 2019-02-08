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Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на последнем творческом вечере Сергея Юрского

Максим Галкин сообщил, что он вместе с супругой Аллой Пугачевой успел посетить последний творческий вечер скончавшегося Сергея Юрского. Российский телеведущий считает, что актер театра и кино, сыгравший главные роли в картинах «Золотой теленок» и «Место встречи изменить нельзя», являлся самой выдающейся личностью.
Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на последнем творческом вечере Сергея Юрского

На своей странице в Instagram Максим Галкин отметил, что последний творческий вечер Сергея Юрского проходил в Риге. Несмотря на преклонный возраст, актер поражал зрителей артистичностью, он был полон энергии и обаяния. Для юмориста он являлся камертоном интеллигентности. Максима Галкина Сергей Юрский восхищал не только, как актер театра и кино, но и как невероятный эрудит, обладавший тонким чувством юмора.

Подписчики Максима Галкина в комментариях выразили соболезнования родным и близким Сергея Юрского. Они отметили, что каждый год из жизни уходят выдающиеся таланты и последние российские интеллигенты. Многие вспомнили шедевры советского кинематографа, в которых снимался Сергей Юрский, и поблагодарили его за великолепную актерскую игру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:08

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