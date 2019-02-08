Ирина Шейк предпочитает не говорить о своей личной жизни с журналистами





Ирина Шейк славится своими романами с такими всемирно известными личностями, как футболист Криштиану Роналду и актер Брэдли Купер. Но подробности этих отношений так и остались неизвестны публике. Фанаты модели знают, что почти 2 года назад она родила от голливудского актера дочку, которую назвали Леи де Сьен, вот только снимки девочки так и не были показаны общественности. Приходя в студию какого либо шоу модель простит не задавать вопросов о ее отношениях с мужчинами. Но в недавнем интервью Ирина Шейк объяснила, почему не желает рассказывать подробности о своей личной жизни.Модель пояснила, что ее работа предполагает публичность, и поэтому она решила, что личная жизнь должна быть закрыта для посторонних. Знаменитость рассказала, что у всех есть выбор рассказывать о личном или нет, например, ее друзья любят выставлять свою жизнь напоказ в социальных сетях, а она предпочитает этого не делать.