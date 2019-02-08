Из-за ревности бывшая жена обвиняла звезду сериала “Каменская” Станислава Бондаренко в изменах

По мнению Станислава Бондаренко, именно постоянные конфликты, возникающие на почве ревности жены, и стали одной из ключевых причин их развода. В эфире шоу “Судьба человека” актер признался, что решил жениться на возлюбленной в достаточно молодом возрасте, игнорируя протесты родителей. Официальный брак пары продлился семь лет, за это время популярность артиста успела возрасти. Смириться с повышенным вниманием к мужу его избранница не могла, постоянно устраивая скандалы.Супруга обвиняла Бондаренко в изменах, хотя сам он утверждает, что всегда сохранял ей верность во время семейной жизни.С бывшей возлюбленной актер смог сохранить нормальные отношения, но ему несколько стыдно перед их общим сыном. Из-за занятости Станислав Бондаренко редко видится с наследником, испытывающим потребность в отце. Со временем артист нашел новую возлюбленную по имени Аурелия, сейчас пара растит двух детей.