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Из-за ревности бывшая жена обвиняла звезду сериала “Каменская” Станислава Бондаренко в изменах

Отечественный актер Станислав Бондаренко, известный по участию в сериале “Каменская”, рассказал о ревности бывшей жены Юлии. Избранница постоянно подозревала мужа в изменах, хотя он не давал ей повода.
Из-за ревности бывшая жена обвиняла звезду сериала “Каменская” Станислава Бондаренко в изменах

По мнению Станислава Бондаренко, именно постоянные конфликты, возникающие на почве ревности жены, и стали одной из ключевых причин их развода. В эфире шоу “Судьба человека” актер признался, что решил жениться на возлюбленной в достаточно молодом возрасте, игнорируя протесты родителей. Официальный брак пары продлился семь лет, за это время популярность артиста успела возрасти. Смириться с повышенным вниманием к мужу его избранница не могла, постоянно устраивая скандалы.Супруга обвиняла Бондаренко в изменах, хотя сам он утверждает, что всегда сохранял ей верность во время семейной жизни.

С бывшей возлюбленной актер смог сохранить нормальные отношения, но ему несколько стыдно перед их общим сыном. Из-за занятости Станислав Бондаренко редко видится с наследником, испытывающим потребность в отце. Со временем артист нашел новую возлюбленную по имени Аурелия, сейчас пара растит двух детей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:04

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