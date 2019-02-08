Орбитальный зонд NASA нашёл китайский луноход "Юйта-2"
Орбитальный зонд NASA нашёл на спутнике Земли луноход Китая "Юйта-2". Американский аппарат поделился снимками с расстояния 330 км.
Зонд LRO, запущенный на орбиту NASA, отследил расположение "Юйта-2". На данный момент луноход обследует обратную сторону Селены. LRO развернулся в западном направлении и максимально близко подошёл к кратеру Кармен. Ранее там высадился вышеуказанный луноход.
Зафиксировав объект со значительного расстояния, зонд сделал снимки, на которых он занимает всего два пикселя и больше напоминает крошечную белую точку. Связано это с большим расстоянием в 330 километров и ограничениями камеры LRO.
Также на официальном ресурсе NASA опубликовали фотографии "Нефритового кролика-2", выглядящего куда более чётко. На заднем фоне объекта можно рассмотреть часть кратера, возвышающегося над лунной поверхностью на 3 тысячи метров.
Зонд LRO, запущенный на орбиту NASA, отследил расположение "Юйта-2". На данный момент луноход обследует обратную сторону Селены. LRO развернулся в западном направлении и максимально близко подошёл к кратеру Кармен. Ранее там высадился вышеуказанный луноход.
Зафиксировав объект со значительного расстояния, зонд сделал снимки, на которых он занимает всего два пикселя и больше напоминает крошечную белую точку. Связано это с большим расстоянием в 330 километров и ограничениями камеры LRO.
Также на официальном ресурсе NASA опубликовали фотографии "Нефритового кролика-2", выглядящего куда более чётко. На заднем фоне объекта можно рассмотреть часть кратера, возвышающегося над лунной поверхностью на 3 тысячи метров.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:49