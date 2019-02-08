Обновление Windows 10 вызвало поломку компьютеров по всему миру





Выпущенная сотрудниками Microsoft апгрейдовая программа привела к тому, что большое количество таких девайсов, как компьютеры и ноутбуки, не реагируют на запрос юзера, и не включаются. Разработчики совместно с представителями Национального института кибербезопасности признали ошибку в работе Защитника Windows. Именно она приводит к тому, что все версии обновленной платформы функционируют не корректно. Потребительской аудиторией было замечено, что установив модернизированную программу персональный компьютер не может совершить новую загрузку данных и начать работу. Экспертами был зафиксирован сбой, который коснется всех девайсов, имеющих активную BIOS с опцией безопасной загрузки.Производители считают, что данная ошибка возникла из-за вмешательства в «маршрут», который отвечает за обновление Windows 10. Это повлекло за собой блокировку многих функций, что и не дает устройству производить загрузку. Сотрудники компании настоятельно рекомендуют не скачивать обновленную ОС до тех пор, пока разработчики Microsoft не устранят все проблемы.