Обновление Windows 10 вызвало поломку компьютеров по всему миру
Обновление операционной системы Windows 10 вызвала поломку компьютеров по всему миру. Об этом сообщает зарубежное издание Elmundo.
Выпущенная сотрудниками Microsoft апгрейдовая программа привела к тому, что большое количество таких девайсов, как компьютеры и ноутбуки, не реагируют на запрос юзера, и не включаются. Разработчики совместно с представителями Национального института кибербезопасности признали ошибку в работе Защитника Windows. Именно она приводит к тому, что все версии обновленной платформы функционируют не корректно. Потребительской аудиторией было замечено, что установив модернизированную программу персональный компьютер не может совершить новую загрузку данных и начать работу. Экспертами был зафиксирован сбой, который коснется всех девайсов, имеющих активную BIOS с опцией безопасной загрузки.
Производители считают, что данная ошибка возникла из-за вмешательства в «маршрут», который отвечает за обновление Windows 10. Это повлекло за собой блокировку многих функций, что и не дает устройству производить загрузку. Сотрудники компании настоятельно рекомендуют не скачивать обновленную ОС до тех пор, пока разработчики Microsoft не устранят все проблемы.
Выпущенная сотрудниками Microsoft апгрейдовая программа привела к тому, что большое количество таких девайсов, как компьютеры и ноутбуки, не реагируют на запрос юзера, и не включаются. Разработчики совместно с представителями Национального института кибербезопасности признали ошибку в работе Защитника Windows. Именно она приводит к тому, что все версии обновленной платформы функционируют не корректно. Потребительской аудиторией было замечено, что установив модернизированную программу персональный компьютер не может совершить новую загрузку данных и начать работу. Экспертами был зафиксирован сбой, который коснется всех девайсов, имеющих активную BIOS с опцией безопасной загрузки.
Производители считают, что данная ошибка возникла из-за вмешательства в «маршрут», который отвечает за обновление Windows 10. Это повлекло за собой блокировку многих функций, что и не дает устройству производить загрузку. Сотрудники компании настоятельно рекомендуют не скачивать обновленную ОС до тех пор, пока разработчики Microsoft не устранят все проблемы.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00