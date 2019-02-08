Станислав Садальский скорбит из-за смерти "человека-оркестра" Сергея Юрского

Сергей Юрский ушел из жизни в возрасте 83 лет. Станислав Садальский хорошо знал актера, они вместе снимались в знаменитой картине "Место встречи изменить нельзя", а фразы их персонажей стали крылатыми.В личном блоге Instagram народный блогер попрощался с артистом и режиссером, назвав коллегу "человеком-театром", "человеком-оркестром": "Сегодня его не стало... Равных ему нет, штучный актер", опубликовав коллаж, где запечатлен Сергей Юрский вместе с ним и другими звездами.Поклонники Станислава Садальского оставили в комментариях слова соболезнования, отметив, что очень тяжело терять таких ярких и талантливых людей: "Большая утрата. Земля ему пухом", "Актер с большой буквы", "Печаль", "Мастер ушел", "Светлая память", "Великий актер".