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У Ольги Рапунцель началась депрессия

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель начала сама себя загонять в депрессивное состояние, уверены телезрители «Дома-2».

По мнению поклонников телестройки, длинноволосая красавица не просто так плачет каждый день.

У Ольги Рапунцель началась депрессия

Не секрет, что вчера, 7 февраля 2019 года Алена Савкина (Рапунцель-младшая) стала мамой. Этого дня ждали не только участники и зрители «Дома-2», но и старшая сестра девушки, которая раз за разом говорила о том, что будет всегда помогать своей младшей родственнице.

Впрочем, эфиры реалити-шоу и публикации Ольги говорят об обратном. По словам фанатов «Дома-2», Рапунцель-старшая хорошо понимает, что теперь ее мама Татьяна Владимировна Григоревская будет помогать с ребенком не ей, а Алене.

У Ольги Рапунцель началась депрессия

«У Рапунцель началась депрессия не из-за свекрови, которая якобы пытается разрушить ее брак, а из-за того, что Алена родила! Вот сами подумайте, Оля очень хорошо понимает, что теперь ей с малышкой будет помогать только Дима, а Татьяна Владимировна всю себя будет посвящать любимой дочке и любимом внуку, поэтому и ревет каждый день!», - заявил один из телезрителей «Дома-2».

К слову, сама Ольга спихивает свое непонятное состояние на маму Дмитрия Дмитренко, которая, по ее словам, до сих пор так и не смогла ее принять.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25

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