Наследница Анатолия Папанова рассказала о последних месяцах жизни артиста





Смерть Анатолия Папанова стала настоящим ударом для его поклонников. Но тяжелее всего кончину артиста перенесли его супруга и дочь. Недавний выпуск телепередачи «Наши люди» был посвящен кинофильму с участием Анатолия Папанова «Время желаний». Наследница знаменитости Елена была приглашена в студию, где она вспомнила, как провела со звездным отцом время на даче, а через несколько месяцев его не стало. Тогда они пошли поздно вечером собирать с папой яблоки, поскольку метеорологи сообщили о грядущих сильных морозах.Что касается фильма, Елена сообщила, что история рассказанная во «Времени желаний» не была знакома ее семье, поскольку артист и его супруга были знакомы еще с вуза, и Анатолий Папанов почти 40 лет любил только одну женщину. Она подчеркнула, что ее родители были счастливы, и практически никогда не разлучались.