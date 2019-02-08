Наследница Анатолия Папанова рассказала о последних месяцах жизни артиста
Недавний выпуск телепередачи «Наши люди» был посвящен кинокартине «Время желаний», в которой играл Анатолий Папанов. Наследница знаменитого артиста Елена пришла в студию и рассказала о последних месяцах его жизни.
Смерть Анатолия Папанова стала настоящим ударом для его поклонников. Но тяжелее всего кончину артиста перенесли его супруга и дочь. Недавний выпуск телепередачи «Наши люди» был посвящен кинофильму с участием Анатолия Папанова «Время желаний». Наследница знаменитости Елена была приглашена в студию, где она вспомнила, как провела со звездным отцом время на даче, а через несколько месяцев его не стало. Тогда они пошли поздно вечером собирать с папой яблоки, поскольку метеорологи сообщили о грядущих сильных морозах.
Что касается фильма, Елена сообщила, что история рассказанная во «Времени желаний» не была знакома ее семье, поскольку артист и его супруга были знакомы еще с вуза, и Анатолий Папанов почти 40 лет любил только одну женщину. Она подчеркнула, что ее родители были счастливы, и практически никогда не разлучались.
Смерть Анатолия Папанова стала настоящим ударом для его поклонников. Но тяжелее всего кончину артиста перенесли его супруга и дочь. Недавний выпуск телепередачи «Наши люди» был посвящен кинофильму с участием Анатолия Папанова «Время желаний». Наследница знаменитости Елена была приглашена в студию, где она вспомнила, как провела со звездным отцом время на даче, а через несколько месяцев его не стало. Тогда они пошли поздно вечером собирать с папой яблоки, поскольку метеорологи сообщили о грядущих сильных морозах.
Что касается фильма, Елена сообщила, что история рассказанная во «Времени желаний» не была знакома ее семье, поскольку артист и его супруга были знакомы еще с вуза, и Анатолий Папанов почти 40 лет любил только одну женщину. Она подчеркнула, что ее родители были счастливы, и практически никогда не разлучались.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:32