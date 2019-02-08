Майя Донцова выбирает свадебное платье

«Скоро я схвачу Майю за руку и мы распишемся!», - отметил Купин.





Не секрет, что сейчас на реалити-шоу «Дом-2» происходит настоящий переворот. Оганесян и Черно решили, что Иосифу нужно идти на работу для того, чтобы научиться обеспечивать семью, Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель заговорили о разводе, а одна из самых ярких семейных пар – Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов покинула проект.Впрочем, многих телезрителей на данный момент очень интересует парочка Майи Донцовой и Алексея Купина, которые несколько месяцев назад во всеуслышание заявляли, что намерены пожениться до конца 2018 года, однако свадьбу раз за разом переносили, а потом и вовсе отменили.По мнению поклонников «Дома-2», Майе и Алексею нужно срочно вступить в брак, чтобы без раздумий начать заниматься вопросом наследников. И вот несколько часов назад в социальных сетях появился скрин, на котором видно, что Купин и Донцова все-таки начали подготовку к свадьбе.На фотографии видно, что Майя примеряет свадебный наряд. В свою очередь Алексей поспешил поделиться с поклонниками своими мыслями по поводу предстоящего мероприятия.Избранник Донцовой вышел со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявил, что ему очень понравились мысли некоторых фанатов, что они с Майей на самом деле уже давно муж и жена, просто скрывают это от всех.