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Психологи назвали ТОП неловких моментов в соцсетях

Психологи назвали ТОП неловких моментов в соцсетях, из-за которых общение в интернете может эмоционально навредить пользователям. Зная о потенциальных раздражителях, человеку проще избежать лишнего стресса.
Психологи назвали ТОП неловких моментов в соцсетях

С точки зрения психологии, политические высказывания в социальных сетях могут подорвать отношения с близкими людьми, придерживающихся противоположных взглядов. Иногда свою позицию уместно отстаивать в обществе, однако порой переманить друзей на свою сторону попросту невозможно.

Обидно смотреть фотографии с того или иного мероприятия, куда человека не пригласили. В этом случае эксперты советуют проявлять больше инициативы или попросту отнестись к ситуации проще. Если пользователь оставил под постом негативный комментарий, уместно выяснить, не оскорбил ли контент читателя.

Часто в соцсетях в друзья добавляются те люди, с которыми знакомство было заочным или вовсе отсутствовало. Однако страх обидеть кого-то не позволяет просто так отклонить заявку. Многие пользователи ненавидят, когда их друзья и коллеги выкладывают групповые снимки, где они плохо вышли.

Не менее мучительной является задержка ответа на сообщение. Что касается жалоб на жизнь в соцсетях, особенно неприятно их читать близким друзьям, не горящим желанием утешить страдальца.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:24

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