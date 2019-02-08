Психологи назвали ТОП неловких моментов в соцсетях





С точки зрения психологии, политические высказывания в социальных сетях могут подорвать отношения с близкими людьми, придерживающихся противоположных взглядов. Иногда свою позицию уместно отстаивать в обществе, однако порой переманить друзей на свою сторону попросту невозможно.Обидно смотреть фотографии с того или иного мероприятия, куда человека не пригласили. В этом случае эксперты советуют проявлять больше инициативы или попросту отнестись к ситуации проще. Если пользователь оставил под постом негативный комментарий, уместно выяснить, не оскорбил ли контент читателя.Часто в соцсетях в друзья добавляются те люди, с которыми знакомство было заочным или вовсе отсутствовало. Однако страх обидеть кого-то не позволяет просто так отклонить заявку. Многие пользователи ненавидят, когда их друзья и коллеги выкладывают групповые снимки, где они плохо вышли.Не менее мучительной является задержка ответа на сообщение. Что касается жалоб на жизнь в соцсетях, особенно неприятно их читать близким друзьям, не горящим желанием утешить страдальца.