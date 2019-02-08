Меган Маркл впервые появилась на публике после эмоциональной травмы

По сообщению СМИ, которое ссылается на друзей Меган Маркл, к эмоциональному срыву ее довел отец и масса негативных комментариев, ежедневно появляющиеся в социальных сетях. Представители средства массовой информации сообщают, что герцогиня отправила отцу письмо, которое содержало просьбу прекратить общение с прессой. Друзья сообщили журналистом о том, что очень переживают о Маркл, так как она беременная и не должна переносить такие потрясения. Это может пагубно сказаться, как на будущей матери, так и на ребенке.Герцог и герцогиня Сассекские посетили церемонию в Drapers' Hall в Лондоне. Она посвящалась бывшим военнослужащим, которые добились спортивных успехов, несмотря на приобретенные болезни и травмы. Супруги уже во второй раз были на мероприятии. Меган Маркл в качестве костюма для церемонии выбрала белую блузу и черную юбку в пол, свой образ она подчеркнула туфлями на каблуке. Принц Гарри одел белую рубашку и синий галстук под серый костюм.Герцогиня выступила перед гостями. Она поблагодарила ветеранов, которые своим примером вдохновляют и поддерживают многих людей страны. Издание Daily Mail сообщает о том, что перед встречей супруги успели пообщаться со всеми номинантами, мужество которых привело их в восторг.