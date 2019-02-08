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Меган Маркл впервые появилась на публике после эмоциональной травмы

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри посетили церемонию Endeavour Fund Awards. Ранее издание People опубликовало информации о том, что герцогиня Сассекская перенесла эмоциональную травму, после чего она впервые появилась на публике.
Меган Маркл впервые появилась на публике после эмоциональной травмы

По сообщению СМИ, которое ссылается на друзей Меган Маркл, к эмоциональному срыву ее довел отец и масса негативных комментариев, ежедневно появляющиеся в социальных сетях. Представители средства массовой информации сообщают, что герцогиня отправила отцу письмо, которое содержало просьбу прекратить общение с прессой. Друзья сообщили журналистом о том, что очень переживают о Маркл, так как она беременная и не должна переносить такие потрясения. Это может пагубно сказаться, как на будущей матери, так и на ребенке.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили церемонию в Drapers' Hall в Лондоне. Она посвящалась бывшим военнослужащим, которые добились спортивных успехов, несмотря на приобретенные болезни и травмы. Супруги уже во второй раз были на мероприятии. Меган Маркл в качестве костюма для церемонии выбрала белую блузу и черную юбку в пол, свой образ она подчеркнула туфлями на каблуке. Принц Гарри одел белую рубашку и синий галстук под серый костюм.

Герцогиня выступила перед гостями. Она поблагодарила ветеранов, которые своим примером вдохновляют и поддерживают многих людей страны. Издание Daily Mail сообщает о том, что перед встречей супруги успели пообщаться со всеми номинантами, мужество которых привело их в восторг.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:15

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