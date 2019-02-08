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Психологи: Надежда имеет важное значение в жизни людей

Психологи смогли узнать, почему надежда имеет такое важное значение в жизни человека. Чтобы узнать в чем же секрет надежды специалисты провели специальное исследование.
Психологи: Надежда имеет важное значение в жизни людей

По мнению экспертов, надежду нельзя назвать каким-нибудь пассивным желанием. Это активный подход, появляющийся в тот момент, когда перед человеком возникает конкретная цель. Положительно окрашенная эмоция имеет способность изменять жизнь в лучшую сторону, несмотря на различные факторы и трудности.

Согласно результатам научной работы, надежда помогает бороться с такими неприятными явлениями как: стресс, тревога, депрессия. Это мотивирует на позитивные действия, вселяет уверенность в благополучии. Такое мышление помогает индивиду не игнорировать неприятности, а искать путь, который позволит их избежать.

Надежда также развивает творческие способности, заставляющие двигаться к новым высотам, углубиться в себя, понять свое предназначение. Известное выражение "Надежда умирает последней" существует не спроста. Неудачи закаляют характер, усиливая ее экспоненциально. Человеку проще решить ряд проблем, мысля позитивно.
Психологи: Надежда имеет важное значение в жизни людей

Сохранение ясного видения о том, что следует достичь, напрямую связано с надеждой. Когда индивиду напоминают о больших целях и вещах, заставляющих вставать утром - он соединяется с более глубокими ценностями. Такой процесс психологи назвали образом жизни, позволяющим побеждать.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07

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