Психологи: Надежда имеет важное значение в жизни людей





По мнению экспертов, надежду нельзя назвать каким-нибудь пассивным желанием. Это активный подход, появляющийся в тот момент, когда перед человеком возникает конкретная цель. Положительно окрашенная эмоция имеет способность изменять жизнь в лучшую сторону, несмотря на различные факторы и трудности.Согласно результатам научной работы, надежда помогает бороться с такими неприятными явлениями как: стресс, тревога, депрессия. Это мотивирует на позитивные действия, вселяет уверенность в благополучии. Такое мышление помогает индивиду не игнорировать неприятности, а искать путь, который позволит их избежать.Надежда также развивает творческие способности, заставляющие двигаться к новым высотам, углубиться в себя, понять свое предназначение. Известное выражение "Надежда умирает последней" существует не спроста. Неудачи закаляют характер, усиливая ее экспоненциально. Человеку проще решить ряд проблем, мысля позитивно.Сохранение ясного видения о том, что следует достичь, напрямую связано с надеждой. Когда индивиду напоминают о больших целях и вещах, заставляющих вставать утром - он соединяется с более глубокими ценностями. Такой процесс психологи назвали образом жизни, позволяющим побеждать.