Певица Валерия в лютый мороз застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск

Певица Валерия опубликовала большой пост в Instagram. Исполнительница рассказала, что выезжая из Хабаровска она задумалась о том, какой сильный мороз на улица, и если что-то случиться на дороге, то можно замерзнуть на смерть. В результате по пути на выступление в Комсомольске на Амуре машина, в которой находилась Валерия, застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск. Это случилось из-за того, что авто внезапно заскрежетало, и съехав на обочину, остановилось. Исполнительнице пришлось ловить попутную машину, которая и доставила знаменитость до другого транспортного средства, посланного за ней. В конце певица написала, что на концерт она успела вовремя и все прошло отлично.Подписчики написали: "Берегите себя, Вы нам нужны!", "Боже, какой ужас, Валерия будьте осторожны", "Да, Вам не позавидуешь, в такой мороз на трассе, ужас", "Валерия, также можно сильно заболеть, берегите себя и свою семью".