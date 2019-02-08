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Певица Валерия в лютый мороз застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск

Знаменитая певица Валерия рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, что в лютый мороз застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск. Поклонники стали беспокоиться за свою любимицу.
Певица Валерия в лютый мороз застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск

Певица Валерия опубликовала большой пост в Instagram. Исполнительница рассказала, что выезжая из Хабаровска она задумалась о том, какой сильный мороз на улица, и если что-то случиться на дороге, то можно замерзнуть на смерть. В результате по пути на выступление в Комсомольске на Амуре машина, в которой находилась Валерия, застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск. Это случилось из-за того, что авто внезапно заскрежетало, и съехав на обочину, остановилось. Исполнительнице пришлось ловить попутную машину, которая и доставила знаменитость до другого транспортного средства, посланного за ней. В конце певица написала, что на концерт она успела вовремя и все прошло отлично.

Певица Валерия в лютый мороз застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск

Подписчики написали: "Берегите себя, Вы нам нужны!", "Боже, какой ужас, Валерия будьте осторожны", "Да, Вам не позавидуешь, в такой мороз на трассе, ужас", "Валерия, также можно сильно заболеть, берегите себя и свою семью".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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