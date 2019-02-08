Эксперты определили 3 ключевых фактора хронической бессонницы





Эксперты, занимающиеся проблемой бессонницы и способами её предотвратить, разделили все возможные причины расстройства на три больших категории. В первую группу попали сугубо генетические факторы, обоснованные врождёнными особенностями каждого отдельного организма. Некоторые люди предрасположены к очень раннему подъёму, и их активность не совпадает с распространённым режимом дня.Также тело может быть очень чувствительно к раздражителям. Хотя данный фактор довольно трудно вычислить, в нём есть и позитивная сторона, полезная во время бодрствования.Второй фактор - это все условия и события, которые в совокупности вызывают бессонницу. Стресс, эмоциональные переживания и болезни могут какое-то время мешать ночному отдыху, но исправить ситуацию реально и без помощи врача.Наконец, третий фактор - это банальное зацикливание на бессоннице. Человек занимается самолечением, предпринимает всяческие попытки вызвать усталость, в том числе отвлекаясь на мобильные устройства. Как правило, при бессоннице лучше вовсе не думать о ней, а научиться справляться с стрессом.