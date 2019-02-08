Гигантская комета столкнулась с Солнцем - Ученые





Запечатлеть падение небесного тела на звезду удалось благодаря коронографу, находящемуся в Солнечной обсерватории, поскольку кадры, полученные с помощью телескопов и фотокамер, оказались бы засвеченными.По словам специалистов, комета попала под сильное воздействие гравитационного поля Солнца. Небесное тело, принадлежавшее семейству Кройц, было уничтожено практически мгновенно. Ученые отмечают, что падение подобной кометы на Землю могло бы вызвать на планете глобальную катастрофу.