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Гигантская комета столкнулась с Солнцем - Ученые

Ученые сообщили о падении крупной кометы на Солнце. Данный инцидент произошел 25 ноября 2018 года, но рассказать о нем специалисты решили только сейчас.
Гигантская комета столкнулась с Солнцем - Ученые

Запечатлеть падение небесного тела на звезду удалось благодаря коронографу, находящемуся в Солнечной обсерватории, поскольку кадры, полученные с помощью телескопов и фотокамер, оказались бы засвеченными.

По словам специалистов, комета попала под сильное воздействие гравитационного поля Солнца. Небесное тело, принадлежавшее семейству Кройц, было уничтожено практически мгновенно. Ученые отмечают, что падение подобной кометы на Землю могло бы вызвать на планете глобальную катастрофу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:49

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