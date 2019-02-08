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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь решила отдохнуть от мужа и детей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь в очередной раз решила отдохнуть от своего любимого супруга Сергея.

По словам многочисленных интернет-пользователей, в последнее время их очень смущают записи, которые Дарья публикует в личном инста-блоге.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь решила отдохнуть от мужа и детей

Не секрет, что именно на реалити-шоу «Дом-2» блондинка стала не только очень известной личностью, но и обрела настоящее женское счастье – свою вторую половинку. После свадьбы Сергей и Дарья довольно быстро решили, что им пора уходить за ворота и дать дорогу молодежи.

Нужно сказать, что и за Периметром за семейством Пынзарей продолжают активно наблюдать. Особенно, как оказалось, за Дарьей, которая на «Доме-2» была довольно спокойной и тихой девушкой. Многие поклонники блондинки заметили, что после ухода с телестройки их любимица очень сильно изменилась.

По мнению фолловеров, это связано с тем, что Дарья повзрослела и поняла, что слишком рано обзавелась семьей и детьми, ведь на самом деле еще «не нагулялась».

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь решила отдохнуть от мужа и детей

«А я уже давно говорил, что Даша изменилась. Кто знает, возможно, это связано с тем, что она уже устала от семейной жизни, ведь, по сути, она очень любила тусить по клубам и различным заведениям, а встретив Сергея, ей пришлось остепениться. Вот она и спешит время от времени отдохнуть и от мужа и от детей!», - написал один из подписчиков Дарьи Пынзарь.

К слову, именно последние фотографии Дарьи, которые были сделаны в бане, вызвали большое количество нелицеприятных высказываний в ее адрес.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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