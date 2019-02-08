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Пользователи жалуются на трещины в камере iPhone XS и XS Max

Прошлый год запомнился некоторым пользователям бренда Apple разочарованием в iPhone X: они столкнулись с появлением трещин на стекле, которое закрывает основную камеру. Теперь с такой же проблемой столкнулись владельцы телефонов модели XS и XS Max.
Пользователи жалуются на трещины в камере iPhone XS и XS Max

На официальном форуме компании более шестисот человек пожаловались на то, что защитное стекло модуля основной камеры потрескалось. При этом все юзеры утверждают, что их смартфон не падал, и не подвергался какому-либо постороннему воздействию. Потребительскую аудиторию шокирует тот факт, что Apple не считает данную проблему гарантийной, и предлагает все расходы за ремонт взять на себя владельцам гаджетов.

Одна из предоставленных фотографий демонстрирует, как модуль камеры отошел от корпуса мобильного телефона. Юзер уверяет, что это произошло в тот момент, когда iPhone просто лежал на столе, при этом издав звук сильного треска. До этого обратившийся с жалобой заметил, что в модуле накопилась грязь, а на фотоснимках проявляется черное пятно, которое было с момента приобретения девайса. Владелец уверяет, что свой смартфон он ни ронял и постоянно держал в специальном чехле.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:40

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