Ученые узнали, как фталаты влияют на плодовитость мышей





Фталаты добавляют в пластиковые и виниловые изделия, чтобы придать им мягкости и гибкости. Такие продукты привлекают грызунов и ученые решили проверить, как именно воздействуют фталаты на репродуктивные циклы подопытных. Пероральные дозы вещества, употребляемые самками на протяжении 10 дней, нарушили их функции, снизив способность забеременеть до 9 месяцев после приема фталатов.Автор исследования, Кэти Чан объяснила: ранее учеными использовались высокие дозировки, не отражающие реальный уровень влияния на женское размножение. В новом научном проекте удалось применить дозы, сопоставимые с уровнем воздействия, которые могут воздействовать на организм человека в повседневной жизни.Так, применялись дозировки от 20 до 200 мг на 1 кг веса мышей. Затем обработанные самки спаривались с самцами для размножения дважды. Данные показали: в первой группе получили потомство только треть грызунов, в отличие от группы с результатом 95%.