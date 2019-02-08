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Ученые узнали, как фталаты влияют на плодовитость мышей

В Университете штата Иллинойс (США) ученые провели исследование и выяснили, какое влияние могут оказывать фталаты на плодовитость мышей. Результаты показали: репродуктивная система ухудшалась от воздействия химических веществ, широко использующихся в промышленности.
Ученые узнали, как фталаты влияют на плодовитость мышей

Фталаты добавляют в пластиковые и виниловые изделия, чтобы придать им мягкости и гибкости. Такие продукты привлекают грызунов и ученые решили проверить, как именно воздействуют фталаты на репродуктивные циклы подопытных. Пероральные дозы вещества, употребляемые самками на протяжении 10 дней, нарушили их функции, снизив способность забеременеть до 9 месяцев после приема фталатов.

Автор исследования, Кэти Чан объяснила: ранее учеными использовались высокие дозировки, не отражающие реальный уровень влияния на женское размножение. В новом научном проекте удалось применить дозы, сопоставимые с уровнем воздействия, которые могут воздействовать на организм человека в повседневной жизни.
Ученые узнали, как фталаты влияют на плодовитость мышей

Так, применялись дозировки от 20 до 200 мг на 1 кг веса мышей. Затем обработанные самки спаривались с самцами для размножения дважды. Данные показали: в первой группе получили потомство только треть грызунов, в отличие от группы с результатом 95%.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:34

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